RC Auto, premio unico nazionale?

08:30 - Chi non fa mai incidenti e per 5 anni mantiene immacolato il proprio attestato di rischio avrà diritto al premio unico su tutto il territorio nazionale. È questa la proposta di legge d’iniziativa popolare presentata da un gruppo di 27 deputati Pd, capeggiati da Leonardo Impegno e Valeria Valente, che mira ad applicare un principio equo di giustizia: qualsiasi automobilista italiano, che per 5 anni non fa incidenti, ovunque si trovi, ha diritto di pagare la miglior tariffa assicurativa d’Italia, ponendo così fine alla sperequazione delle polizze RC Auto che penalizzano alcune province a scapito di altre, anche se l’automobilista è virtuoso.

La proposta di legge si basa su un solo articolo e prevede che “le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere l’applicazione del premio più basso previsto sull’intero territorio nazionale a tutti i contraenti e assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni”. Nettamente contraria l’Ania, l’associazione delle imprese assicurative, che definisce la proposta di legge “dal chiaro sapore elettorale”.