Rc Auto, dal governo sconto del 23%

22:28 - Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede importanti sconti sul costo dell'Rc Auto. "Il totale delle riduzioni previste dall'esecutivo è del 23%. Chi pagava un premio di mille euro all'anno, avrà dunque una decurtazione a 770 euro", rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. Il ddl introduce anche una serie di sanzioni, in caso di violazioni, per le compagnie di assicurazione.

Il meccanismo di sconti e sanzioni puo' essere cosi' sintetizzato: sconto del 7%, sulla media dei prezzi regionali, per l'applicazione della scatola nera. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicita' o comunicazione. Sconto del 5% e del 10% per risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate.



Sconto del 4% per il divieto di cessione del diritto al risarcimento. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicita' o comunicazione.



Sconto del 7% per prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicita' o comunicazione. Il totale delle riduzioni previste dal governo e' del 23%. Esempio: chi pagava un premio RcAuto di 1.000 euro all'anno, avra' una decurtazione a 770 euro.