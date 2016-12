Pneumatici invernali, da domani si tolgono

09:00 - Da domani 15 aprile scatta l’obbligo di togliere gli pneumatici invernali (M+S) e di montare sui veicoli le coperture estive. A ricordarlo è Assogomma, che precisa inoltre come ci sia un mese di tempo – fino al 15 maggio – per procedere alla sostituzione. Le provincie che hanno stabilito l’obbligo delle gomme invernali dal 15 novembre al 15 aprile sono 53, in pratica la metà delle 110 provincie italiane. Chi non cambiasse gli pneumatici, lasciando quelli invernali, rischia una sanzione pecuniaria che va dai 419 ai 1.682 euro, il ritiro della carta di circolazione e il rinvio alla revisione del veicolo.

Sostituire gli pneumatici vale dunque per circa metà della popolazione italiana (perlopiù residente nel centro-nord). Alla base dell’obbligo ci sono ovviamente ragioni di sicurezza: le gomme invernali hanno codici di velocità inferiori a quelli delle gomme estive riportate nella carta di circolazione, perché in inverno è preferibile attenuare le velocità fin dagli pneumatici e le coperture termiche invernali hanno inoltre tassellatura e battistrada con migliori doti di aderenza. Con la bella stagione, e con le temperature dell’asfalto che si innalzano, è preferibile tornare alle gomme con codici di velocità superiori, che offrono significativi vantaggi in termini di efficienza, vale a dire minori consumi di carburante e minor usura degli pneumatici stessi.