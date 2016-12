Il concorso col trucco dell’Automobile Club

08:30 - I tedeschi si sa sono seri, rigorosi, e fanno le cose per bene. O no? Beh, insomma, qualche volta può capitare a tutti di sbracare, a noi latini ci sarà capitato chissà quante volte. Stavolta però è toccato all’Automobile Club di Germania (Adac) farla davvero grossa! Potentissima coi suoi 18 milioni di iscritti, eppure il più grande Automobile Club d’Europa ha manipolato i risultati di un concorso popolare, quello che assegna i premi alle “Lieblingsauto”, ovvero le “Auto più amate”.

Tutte tedesche le auto in lizza nel 2013, perché sono belle e amate le auto tedesche, peccato solo che i risultati del concorso erano farlocchi. Intenzionalmente farlocchi. Apriti cielo! Volkswagen che ha visto la Golf VII vincere ha chiesto che fosse fatta chiarezza (molto italiana come affermazione…) e tutti gli altri costruttori pure. Alla fine la confessione: ebbene sì, qualche spintarella alcune auto l’hanno ricevuta. La Golf stessa ha sì vinto, ma ha ottenuto poco più di 3.200 voti, un decimo dei 34.900 accreditatigli dall’Adac. E seconda è la BMW Serie 3 che non figurava nelle prime tre, terza la Audi A3 che per l’Adac era seconda e quarta la Mercedes Classe A che per l’Adac invece era terza.

Insomma, un pasticcio! Uno di quegli spiacevoli episodi che ha portato a conseguenze rigorose: le dimissioni dei responsabili e del Presidente Adac Peter Mayer, l’annullamento del premio anche per gli anni a venire e la restituzione da parte delle Case tedesche di tutti i premi ricevuti dall’Adac, anche quelli degli anni precedenti. In pratica Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche vogliono togliere dai loro palmares i premi Lieblingsauto. Sotto la lente dei certificatori della Deloitte pare siano ora finiti i concorsi a partire almeno dal 2005.