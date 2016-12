Il car sharing elettrico di Torino

09:30 - A Torino il car sharing è elettrico. E per l’occasione debutta la Fiat 500e, la versione ibrida benzina/elettrica della 500, al suo esordio in Europa dopo la commercializzazione in California. Per il capoluogo piemontese e per i servizi di car sharing nelle città italiane si tratta di una nuova opportunità, sempre più indirizzata verso l’aspetto ecologico e sostenibile per i nostri monumentali centri storici. La società Car Sharing Torino si avvale già di 120 vetture (10 i modelli disponibili) e vi aggiunge adesso 6 Fiat 500e.

Car Sharing Torino è un servizio di condivisione per tutti che può essere attivato pagando una quota di iscrizione di 19 Euro e tariffe al km. L’abbonamento annuale costa 59 Euro per i privati e 100 euro per le aziende, che così possono far utilizzare le auto del servizio a più automobilisti. Tutto è poi incluso nella tariffa a km: assicurazione, bollo, carburanti e parcheggi. La particolarità del servizio Car Sharing Torino è la certezza di poter disporre del veicolo scelto, che può essere prenotato e prelevato in uno dei centri dislocati in città, per poi essere lasciato in ben 75 parcheggi di Torino e altri 16 siti nei comuni della cintura. Per la Fiat 500e, che ha bisogno di ricaricare le batterie per marciare elettricamente, sono a disposizione 8 stazioni di ricarica gestite dall’Iren.