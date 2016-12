IdentiTag, la carta di circolazione digitale

10:30 - Con le nuove tecnologie sarà sempre più difficile falsificare i dati un’auto, con grandi benefici per la proprietà (o la gestione dei veicoli) e la sicurezza. Identicar ha infatti presentato a Milano IdentiTag, il più evoluto sistema di identificazione dei veicoli, che coniuga la classica marchiatura dei cristalli Identicar alla più innovativa tecnologia basata su radiofrequenze. Chiaramente invisibile, l’identificazione elettronica certifica tutti i documenti e la storia del veicolo.

L’installazione di IdentiTag è di una semplicità disarmante e non richiede alcun intervento né sull’elettronica né sulla meccanica della vettura. Grazie alla tecnologia a Radio Frequenza (RFID), i dati identificativi del veicolo vengono inseriti con una procedura crittografata all’interno di una Smart Card e dei tre distinti Tag che costituiscono l’Electronic Tagging. Cuore del sistema è proprio questa evoluta carta di identità elettronica, che genera tre codici da applicare sulla carta di circolazione, sul parabrezza interno della vettura e in un posto nascosto all’interno della stessa. Una volta installata, non ha bisogno di alcuna manutenzione e rappresenta di fatto la digitalizzazione della carta di circolazione cartacea.

Oggi il dispositivo IdentiTag viene proposto in dotazione con PSA Bank e Volkswagen Bank. E associati alla card e ad un’apposita App vengono forniti vari servizi collegati, come la gestione delle scadenze burocratiche e di manutenzione del veicolo. IdentiTag è un brevetto internazionale, certificato dal Ministero dell’Interno. Quando una pattuglia ferma un veicolo, può interrogare in tempo reale la banca dati Identicar che si interfaccia con i server della Polizia stradale. Per capirne il funzionamento, è attivo un video dimostrativo al link: http://www.youtube.com/watch?v=1Y39CDLUQls&feature=youtu.be