Ecoincentivi, al via tra le polemiche

09:00 - Scattano oggi i nuovi ecoincentivi sulle auto ecologiche. Sono 84 i modelli attualmente a listino in Italia che possono beneficiarne, divisi in tre tipologie in base alle emissioni di CO2 (fino a 50 g/km, da 51 a 95 g/km, da 96 a 120 g/km) e per due distinte clientele: utenza privata e business, e solo quest’ultima può ricorrere alla rottamazione. A conti fatti, un vero topolino se si voleva rilanciare il mercato auto in Italia, come ha reso noto Federauto, e il Ministero dei Trasporti ha subito specificato che si tratta di interventi a favore dell’ambiente. Il mercato, in crisi profonda, può attendere.

Le risorse sono comunque irrisorie e coprono vetture dalla scarsissima domanda, come le 10 (sic!) auto elettriche che possono arrivare ai 5.000 di incentivo in quanto elettriche. Il grosso – 48 modelli – riguarda la fascia fino a 120 g/km che ha meno incentivi (2.000 euro), e di queste 33 sono a gpl. Come dire auto già premiate dal mercato negli ultimi anni per il vantaggio che offrono al distributore. E sulle quali c’è spesso una promozione migliore di quella statale. Lo dimostra Fiat, che per tutto il mese di maggio offre un contributo almeno equivalente all’incentivo statale sulle sue auto a gpl e metano. Senza che il cliente debba temere che gli incentivi finiscano e beneficiando, in aggiunta, del finanziamento a tasso zero (TAN) di 48 mesi. E senza distinzioni tra utenza privata o business, e anche senza rottamazione.

Così la Panda TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV (benzina/metano), nell’allestimento Easy beneficia di uno sconto di circa 3.000 euro. La Lancia Ypsilon Ecochic Metano, nell’allestimento Gold, arriva a 3.450 euro di sconto. E la cosa vale anche per altre marche, come Renault che promuove le sue vetture elettriche: la biposto Twizy sarà accessibile da 5.630 euro, la Zoe da 17.520 euro e Kangoo Z.E. da 15.655 euro. Ma anche quelle a gpl, come la Clio Wave 1.2 GPL disponibile a partire da 8.043 euro (IVA esclusa), o la Dacia Sandero Ambiance 1.2 GPL da 5.316 euro (sempre IVA esclusa).