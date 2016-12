Car2go, un milione di noleggi

08:30 - Un boom! È il risultato di car2go, il servizio di car sharing italiano firmato Smart, che in meno di un anno ha tagliato la soglia del primo milione di noleggi. E dire che finora il servizio è limitato a tre sole città: Milano, Roma e da tre mesi Firenze. Gli iscritti nelle due più grandi città italiane sono 130 mila e con la flotta di 1.100 Smart (600 a Milano e 500 nella capitale) hanno percorso qualcosa come 6 milioni di km. A Firenze operano altre 200 Smart.

Un boom appunto! Che fa dell’Italia un case history di successo, perché non si pensava che il nostro Paese – così abituato all’auto privata come oggetto del desiderio d’acquisto – si lasciasse andare alla razionalità di un uso “quando serve” dell’automobile. Va detto che car2go è arrivato in Italia dopo esperienze positive in altri Paesi d’Europa e Nord America. A Milano si viaggia alla media di 25 mila noleggi a settimana, 15 mila a Roma; la percorrenza media è compresa tra 5 e 15 km, dunque un uso quasi taxi della vettura presa a noleggio, che come noto viene pagata al minuto (0,29 centesimi) e può essere parcheggiata ovunque, senza riconsegne obbligate in un punto di raccolta. La clientela di car2go dice che i due terzi sono uomini, che il 35% ha tra i 36 e i 49 anni e il 32% tra 26 e i 35 anni. La tessera di car2go è valida in tutte e tre le città italiane e nelle 9 città europee in cui è attivo il servizio, ma presto con la stessa tessera sarà possibile noleggiare le smart car2go anche in Canada e Nord America.