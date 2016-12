Car2go, grande successo a Roma

13:00 - L’alternativa all’auto di proprietà è sempre più una realtà per chi ne ha bisogno soltanto in città. Si chiama car sharing, l’auto che chiunque può prendere a noleggio – anche per pochi minuti – pagando cifre irrisorie dove è compreso tutto: carburante, parcheggio su strisce blu, ingressi nelle ZTL. A Roma il successo porta la firma di car2go, il car sharing di Smart, che in sole 4 settimane dal lancio ha già superato i 20 mila iscritti. Con 300 vetture disponibili al momento, ma che nei prossimi mesi diventeranno il doppio.

Numeri che sono destinati a crescere, come del resto il servizio di Smart car2go ha registrato a Milano e in altre grandi metropoli europee. Quelle più visitate, per turismo o per affari, per esigenze di lavoro o per il tempo libero. È proprio la libertà il nocciolo del servizio: ciascuno può prendere l’auto e lasciarla dove vuole quando non serve più. A Roma è la soluzione perfetta per chi arriva da fuori città e ha bisogno di un’utilitaria per i suoi spostamenti, senza aspettare taxi o auto a noleggio con conducente. La flotta di Smart è disponibile per gli iscritti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in un’area operativa di circa 100 kmq all’interno del Comune di Roma. Il prezzo è di 0,29 centesimi di euro al minuto e vale per i primi 50 km di utilizzo.

“È un modo per rendere Roma sempre più accessibile – ha detto il sindaco Ignazio Marino – e per una città che rispetti di più l’ambiente, la strategia dello sharing è fondamentale, sia per le bici che per le automobili”. Le Smart fortwo oggi impegnate nel servizio car2go possono varcare le ZTL romane e parcheggiare gratis sulle strisce blu o negli spazi ATAC “park and ride” presso Angelo Emo, Battistini, Elio Rufino, Ostiense Eur Magliana, Nomentana e Tiburtina.