Auto, i seggiolini bimbi gonfiabili

09:30 - Esattamente 50 anni fa, nel 1964, Volvo sperimentava i primi seggiolini auto per bambini. Ora inventa un prodotto nuovo e altrettanto innovativo: il seggiolino gonfiabile, che si monta quando serve e ha le stesse qualità protettive dei seggiolini fissi. Quando invece non servono, anziché lasciarli a impolverare sui sedili posteriori, si sgonfiano e si ripongono in un pratico zainetto. Per il momento Volvo lo ha testato soltanto per il montaggio nel senso contrario di marcia, quindi per bambini fino a 3 anni circa d’età.

Un’idea utile e decisamente intelligente, anche per chi prende un’auto a noleggio e non sempre questa è equipaggiata con un seggiolino apposito, o per chi si serve di un taxi o di un’auto con conducente. Ma i vantaggi sono innumerevoli. In vacanza ad esempio, un seggiolino fisso è ingombrante e non può essere facilmente portato in aereo e in treno, quello gonfiabile invece pesa la metà (circa 5 kg) e può essere infilato nella tipica borsa bebé. Il brevetto Volvo prevede un sistema a pompa che gonfia il seggiolino in meno di 40 secondi e silenziosamente. Non solo, ma il seggiolino gonfiabile integra una connessione online continua tramite Bluetooth, che permette fra l’altro il gonfiaggio controllato in modalità remota. Il tessuto – noto come drop stitch – deriva dalla nautica ed è estremamente resistente. L’ostacolo ora è superare la lunga trafila dell’omologazione normativa.