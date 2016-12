Auto: dal 6 maggio nuovi eco-incentivi

12:00 - Dal 6 maggio tornano gli ecoincentivi alle auto ecologiche. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato lo scorso 3 aprile il decreto di riparto delle risorse relative al 2014 destinate ai contributi per i veicoli a basse emissioni complessive. Quest'anno la somma prevista è di 31 milioni e 300 mila euro, a cui si aggiungono le risorse non utilizzate nel 2013. Hanno diritto all'incentivo tutte le auto elettriche, ibride, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili, a idrogeno, con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.