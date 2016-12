Apre a Parma il Salone del Camper

09:00 - Il prossimo fine settimana Parma diventerà la mecca dei camperisti. Si svolge infatti dal 13 al 21 settembre alla Fiera del capoluogo emiliano il Salone del Camper, il secondo per importanza in Europa. Un settore scevro dalla crisi: se infatti il turismo italiano, alla fine di quest’estate, piange il calo delle presenze negli alberghi, quello legato ai caravan e ai motorhome segna un beneaugurante + 5% delle vendite da gennaio a luglio. Tutto merito di Fiat Ducato, il camper più amato, oggi in possesso di ben 500 mila camperisti europei.

Dal nuovo Ducato Fiat Professional ricava fino a 600 versioni di camper. A Parma ne sarà esposta solo una piccola parte, visto che il cliente può scegliere tra 5 lunghezze di passo, 6 lunghezze del telaio e 4 motori, tutti moderni turbodiesel Multijet. Al Salone ci saranno due versioni Cabinate con chassis Special da 36,5 quintali e passo lungo 4.035 mm e due Cabine Motrice, una Light da 36,5 quintali e l’altra Heavy da 42,5 quintali, dotata quest’ultima di cambio robotizzato Comfort-Matic. Veicoli dalla meccanica sofisticata e dotati di Traction + per il miglior controllo di trazione su qualsiasi fondo stradale, di Assistente per la guida in discesa e di tutti i più moderni dispositivi di sicurezza. Non mancano i sistemi di navigazione, la telecamera per la retromarcia e i sedili guida che ruotano verso l’abitacolo.

Il camper Ducato più venduto ha il motore 2.3 MultiJet II da 130 CV, con un’ottima coppia massima di 320 Nm, perfetto per affrontare con serenità i lunghi viaggi. Lo stesso motore è disponibile anche nella versione da 148 CV e 350 Nm di coppia, ma in gamma c’è anche il più piccolo 2.0 da 115 CV e il più potente 3.0 da 177 CV e 400 Nm di coppia massima. Il cliente beneficia inoltre del servizio “Fiat Camper Assistance”, che in collaborazione con Europ Assistance assicura l’assistenza stradale in 51 Paesi dell’area europea e mediterranea, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Insomma, visto che il turismo in camper è meno soggetto alla stagionalità, è il caso di dire: “buon viaggio!