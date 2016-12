Ai Carabinieri 23 Mitsubishi i-Miev

08:30 - Sulle spalle 200 anni e pensare con serenità al futuro. Il compleanno – noto e ampiamente celebrato – è quello dell’Arma dei Carabinieri, che si è regalata per l’occasione una flotta di auto elettriche. Ben 23 Mitsubishi i-Miev a trazione elettrica fornite dal gruppo Koelliker, distributore italiano della Casa giapponese, col contributo del ministero dell’Ambiente.

Le city car elettriche verranno utilizzate dall’Arma dei Carabinieri per svolgere i propri compiti istituzionali nei centri storici delle grandi metropoli, nelle isole e nell’area “free gas” dell’Expo 2015 a Milano. Luoghi altamente sensibili a una mobilità a emissioni zero. Interamente elettriche, le Mitsubishi i-Miev hanno dimensioni compatte (3,5 metri di lunghezza) e 5 porte, raggiungono i 130 orari di velocità e assicurano un’autonomia di marcia di quasi 160 km. Le batterie che alimentano il propulsore elettrico da 67 CV di potenza si ricaricano dai 30 minuti (modalità rapida) alle 6/8 ore, in base all’amperaggio, con una normale presa elettrica a 220V. Le vetture saranno allestite in modo specifico, “vestono” la livrea dei carabinieri e Mitsubishi Motors Automobili Italia si è occupata anche dei corsi di formazione per gli equipaggi che dovranno guidarle.