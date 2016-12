Smart car2go sbarca a Roma

01:18 - Dopo Milano, che ha avviato fin dallo scorso mese di agosto il progetto Smart car2go, è la volta di Roma sperimentare il servizio di car sharing che il gruppo Daimler sviluppa insieme a Europcar. E se a Milano circolano 450 Smart MHD con la grafica originale che le promuove, nella capitale saranno 600 le vetture adibite al servizio. Roma avvierà car2go a inizio 2014, poi toccherà a Firenze, Bologna e Genova.

È la dimostrazione palese che i servizi di mobilità alternativa stanno conquistando sempre più gli italiani. Anche per la praticità e il contenimento dei costi: il noleggio di una Smart del servizio car2go costa 29 centesimi di euro al minuto, 14,90 euro su base oraria. E poi si può prendere la macchina in un posto qualsiasi della città, grazie alla tessera che si riceve al momento dell’iscrizione e che va passata sul parabrezza, per poi lasciarla dove si vuole, a Milano anche su strisce blu e nell’area C. In due mesi a Milano Smart car2go ha superato la soglia dei 50.000 iscritti, con una media di 700 nuovi clienti al giorno! Le 450 Smart non bastano e presto se ne aggiungeranno altre 150.

“Avevamo ipotizzato di raggiungere a fine anno a Milano 15.000 iscritti - ha detto Thomas Beermann, CEO di Car2Go Europe - e siamo invece a quota 50.000”. Un successo insomma, che ha portato Milano in vetta alla classifica delle 24 città nel mondo dove opera il servizio Smart car2go. Successo che si spera di poter ripetere ora a Roma, la città al mondo dove circolano più Smart.