Meno auto e più pedoni

08:00 - Il 24 % degli italiani si muove a piedi, rinunciando all’auto e altri veicoli per spostarsi in città. Addirittura il 45% sostiene di andare a piedi se il cammino da fare richiede al massimo 15 minuti. Una sorpresa, vista la passione tutta italiana per i motori, emersa dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Linear dei Servizi, che però conferma una tendenza in atto da qualche tempo: ci si sposta sempre di più a piedi.

Per l’affermarsi di uno stile di vita sano è senza dubbio una buona notizia, ma chissà che i dati non nascondano altre esigenze dei cittadini. Come ridurre le spese di esercizio ordinarie di un’automobile (carburante, parcheggio, pedaggi tipo Area C a Milano). Certo andare a piedi (o in bici) non è privo di rischi, basti pensare che le strisce pedonali sono considerate ancora un pericolo dal 75% dei pedoni, vale a dire tre italiani su quattro: Il 41% dichiara infatti che le auto tendono non fermarsi agli attraversamenti pedonali e un altro 34% afferma che le auto al massimo rallentano e quindi bisogna tenere gli occhi sempre ben aperti.