General Motors, il capo è donna!

23:00 - La prima volta di una donna a capo del più grande colosso automobilistico d’America (e fino a qualche anno fa del mondo). Mary Barra, chiare origini italiane, sarà il nuovo Ceo, cioè l’amministratore delegato, di General Motors. Sostituirà dal prossimo mese di gennaio il 65enne Dan Akerson. Mai nell’industria dell’auto il numero uno è stato una donna.

La 51enne manager dovrà dimostrare che donne e motori non sono un binomio inconciliabile e, anzi, molti indicatori già spingono a favore della nuova numero uno del colosso nordamericano. Entrata come stagista in General Motors 22 anni fa, Mary Barra è arrivata ai vertici del gruppo e ha già ricoperto la carica di vice-presidente e guidato la sezione che si occupa di Sviluppo di Prodotto e Controllo Qualità, un ramo che vale 15 miliardi di dollari l’anno! Ma è anche stata a contatto con la fabbrica, quale direttrice dell’impianto di Hamtramck a Detroit.

Il 2014 è un anno di svolta per General Motors, dopo la recente dismissione da parte del Tesoro Usa della quota del 60,8% che aveva acquisito durante la crisi finanziaria del 2008/09 e che aveva portato molti commentatori americani, scettici dell’operazione, a ribattezzare “Government Motors” il gruppo auto americano. Dalla vendita di azioni GM, il Tesoro Usa è però riuscito a recuperare 39 miliardi di dollari dall’investimento, perdendone così 10,5 miliardi! Insomma, Mary dovrà rimboccarsi le maniche.