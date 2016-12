Enjoy, a Milano il car sharing tutto italiano

09:00 - Milano sta diventando l’incubatrice italiana del car sharing, il servizio di condivisione auto che permette il noleggio facile di una vettura, perché l’abbonato può prenderla e lasciarla in qualsiasi punto della città. L’ultimo arrivato si chiama Enjoy ed è il primo servizio di car sharing tutto italiano: a proporlo è infatti Eni, che si avvale di una flotta di Fiat 500 e 500L e della partnership di Trenitalia.

Un settore che sta diventando sempre più appetibile quello del car sharing, sia per i costruttori auto che per gli automobilisti. Per i primi è una nuova opportunità, visto il declino delle vendite di auto private, per i secondi invece, in un momento di disaffezione per l’auto di proprietà (sempre più costosa da mantenere), l’occasione di guidarne una quando serve. Fiat fornirà al servizio Enjoy 600 Fiat 500 e 50 Fiat 500L, tutte in un passionale e fiammante colore rosso con le fiancate che riportano il logo “Enjoy”. Rispetto alle Smart del servizio Car2go (che sta ottenendo riscontri molto positivi), il servizio Eni-Fiat-Trenitalia si fa vanto dei 4-5 posti a sedere dei due modelli prescelti.

Contenuti i costi: Enjoy non prevede costi di iscrizione, né di abbonamento. Basta iscriversi, obbligatoriamente online sul sito enjoy.eni.com o tramite l’app per Android e iOS. Come già per altri servizi di car sharing, si paga solo l’utilizzo effettivo: 25 centesimi di euro al minuto per i primi 50 km, superati i quali si applica anche il costo al km, sempre di 25 centesimi. Si può anche parcheggiare l’auto per riprenderla poi (chi va per shopping o a un incontro aziendale o a un convegno e ha bisogno dell’auto prima e dopo), e in questo caso il costo della sosta ad auto ferma è di 10 centesimi al minuto. La tariffa è all inclusive, perché include tutto: assicurazione, manutenzione, carburante e parcheggio. Questo è possibile su strisce blu, gialle per residenti e le vetture Enjoy possono anche entrare nell’Area C di Milano liberamente.

Per trovare l’auto più vicina e prenotarla occorre accedere al servizio tramite l’app per smartphone (Android ed iOS) oppure dal sito internet enjoy.eni.com. Ma è anche possibile entrare in un’auto libera che si trova lungo la strada. Le Fiat 500 e 500L adibite al servizio sono dotate di pneumatici all season per muoversi nella stagione più fredda. Dopo Milano Enjoy potrebbe arrivare a Roma e Torino.