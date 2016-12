Contrassegno elettronico per RC Auto

08:30 - Assicurazione auto, sparisce il contrassegno cartaceo e al suo posto arriverà una card elettronica con tanto di microchip incorporato. Il nuovo contrassegno elettronico potrà essere letto da autovelox e tutor e sarà quindi più facile scoprire i “furbetti” dell’assicurazione, quei tre milioni di veicoli che, si stima, circolano privi della RC Auto. Ma l’introduzione è prevista tra due anni, entro ottobre 2015.

L’obiettivo del contrassegno elettronico è di contrastare, oltre all’evasione dell’obbligo assicurativo, anche la contraffazione, perché la card non è falsificabile come il tradizionale tagliandino giallo che oggi poniamo, quasi sempre, sul parabrezza. Inoltre il nuovo contrassegno elettronico sarà collegato telematicamente a una banca dati istituita presso la direzione generale della Motorizzazione, e così in tempo pressoché reale si potranno conoscere tutte le violazioni del Codice della Strada che un’auto sta effettuando. Per la Polizia stradale un aiuto importante, come anche per i vigili urbani, visto che il contrassegno elettronico viene letto anche dai dispositivi posti ai varchi d’accesso delle Zone a traffico limitato (ZTL) in città.