Citytech, la città sostenibile

07:30 - Riflettere sulla città sostenibile per tutti. Se ne discute domani e martedì a Milano in occasione di Citytech, un evento che affronta i temi delle “smart cities”, quelle città che puntano a sostenere la qualità dell’ambiente e a risolvere i problemi della mobilità e del traffico. In prima linea su questo fronte, con l’Expo alle porte, il Comune di Milano ospita l’evento alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini.

Tanti i partner di Citytech, con Siemens ed Enel car2go in prima linea, ma i costruttori auto che si sino legati all’evento sono Renault e Smart, due brand non casuali: la prima può oggi vantare la più ampia gamma di veicoli elettrici a listino e a Citytech sarà presente con Zoe e Twizy. Renault sarà anche protagonista del workshop “Smart Mobility”, in programma martedì 29 settembre; Smart invece è fortissima nel settore del car sharing e ha appena lanciato nel capoluogo lombardo “car2go”, con 450 Smart MHD a disposizione di chiunque si registri e che pagherà, per il noleggio dell’auto, soltanto 29 centesimi di euro al minuto. Interessata al car sharing è la stessa Renault, che vorrebbe puntare però sul noleggio di vetture al 100% elettriche.

Nel corso di Citytech sarà anche presentato il Libro Bianco sulla Mobilità e i Trasporti in Italia, redatto dall’Osservatorio ad hoc dell’Eurispes. Milano sta sperimentando da anni soluzioni per ridurre l’impatto dei veicoli a motore sulla città: dalle misure più invise agli automobilisti, come la tassa per l’ingresso nell’area C, a quelle di sviluppo, come l’apertura della Linea 5 della metropolitana e il servizio BikeMi di noleggio bici, che oggi conta su un parco di oltre 3.300 biciclette gialle e 10 mila prelievi al giorno. Insomma #unmotivoinpiù per consumare meno ed inquinare poco.