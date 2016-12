ACI e Fia sponsor delle tecnologie

07:30 - Le automobili dei nostri giorni sono sempre più sofisticate e tecnologiche. Sembrano complesse, ma in realtà le tecnologie sono facili da usare e, soprattutto, servono a rendere più sicuri i veicoli che guidiamo e la circolazione stradale tutta. Peccato però che molti dispositivi restano inutilizzati dagli automobilisti, ragion per cui l’ACI e la FIA hanno organizzato un evento – Choose eSafety – per farli conoscere.

L’iniziativa è stata presentata a Vallelunga, nel Centro di Guida Sicura Aci-Sara, con la partnership della Federazione Internazionale dell’Automobile e il supporto di Bosch e dei giornalisti italiani auto (Uiga). L’obiettivo è far conoscere alla gran massa di persone che guidano il funzionamento e l’utilità di molti dispositivi elettronici e, nella maggior parte dei casi, automatici. Come la frenata automatica in caso d’emergenza, l’avviso di superamento involontaria di corsia, l’adattamento automatico della velocità ai limiti di legge. Tre dispositivi che da soli, montati su tutte le auto circolanti, sarebbero in grado di salvare ogni anno 200 vite umane in Italia, 90 soltanto col sistema di frenata automatica.

Oggi invece – informa l’ACI – soltanto un modello auto su 4 è dotato di queste tecnologie, che pure non costano eccessivamente quando sono proposte come optional. Eppure un alert che ci dice che stiamo superando la corsia di marcia senza accorgercene è utilissimo nelle condizioni di stress in cui troppo spesso ci si trova a guidare nelle città italiane. Oltre alla salvezza di 200 vite umane, i tre dispositivi riuscirebbero a far risparmiare 325 milioni di Euro l’anno allo Stato, visti i costi sociali che derivano dagli incidenti.