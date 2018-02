10 febbraio 2018 07:45 Nissan X-Trail Trainer, in vacanza con lʼamico più fedele Un modo intelligente per adattare lʼauto agli animali

Chi va in vacanza col proprio amico a quattro zampe sa bene quanto la macchina sia spesso un problema. È difficile sistemarlo tra gli altri passeggeri e i bagagli, preoccupano i suoi stati dʼansia e i suoi bisogni, e poi le automobili non sono certo progettate per i cani e altri animali domestici. A meno che non si trovino kit adatti allo scopo, come quello Trainer per Nissan X-Trail.

Nasce così, e lo vediamo in questo video, il comodo e sicuro kit X-Trail Trainer, dedicato ai cani che viaggiano in automobile. Unʼesclusiva che il celebre marchio italiano del pet food Trainer ha realizzato per il grande Suv Nissan. Una vera soluzione aurea per i tanti che vanno in vacanza coi propri fedeli amici domestici, presenti in una famiglia su quattro nel Belpaese. LʼItalia peraltro, secondo un rapporto Assalco-Zoomark, è il primo paese al mondo per strutture “pet-friendly”, il 50% delle quali è in grado di ospitare i cani, contro il 48% degli Stati Uniti e una media europea del 40 percento.