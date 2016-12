29 marzo 2016 Nissan X-Trail, spazio a gogò Provato il nuovo motore 1.6 turbo benzina

Una linea curata, che perde parte della connotazione offroad della precedente generazione per guadagnare unʼeleganza stilistica molto piacevole. È questo l'approccio iniziale che abbiamo con Nissan X-Trail, il grande Suv di segmento D che Tgcom24 ha provato nella nuova motorizzazione turbo benzina 1.6 Dig-T da 163 CV, motore che si lega unicamente alla trazione a due ruote motrici.

Entrando a bordo, lʼiniziale sensazione di grandezza degli esterni trova tutta la sua conferma. LʼX-Trail è veramente enorme! Di spazio ce nʼè in abbondanza, il posto di guida è comodissimo e il passeggero accanto viaggia su una poltrona di prima classe, ma è il divano posteriore a stupire per il comfort di viaggio a 5 stelle che offre, con spazio in tutte le direzioni. La sorpresa continua aprendo il vano bagagli, perché lì ci sono due ulteriori posti a sedere, e si capisce allora come Nissan abbia veramente fatto le cose in "grande”, perché sono pochi i SUV che possano offrire così tanto spazio in questa categoria di prezzo! Una squadra di calcetto con le riserve e le borse, una di basket, i sette nani con le loro piccozze al canto di "andiam andiam… andiamo a lavorar", e dentro entrerebbero anche gli strumenti da lavoro!

L'abbiamo provata anche incuriositi da quanto potesse rivelarsi comoda, magari per uscire a cena con amici e stare tutti nella stessa macchina. E al divertimento assicurato bisogna aggiungere la totale sicurezza del pacchetto Safety Shield, che frena in automatico il veicolo, monitora la stanchezza del guidatore, ecc, infondendo tranquillità ai massimi livelli. Lʼauto è ben piazzata per terra, il motore ha unʼerogazione piacevole e continua fin dai bassi regimi, perché concepito per la marcia stradale (non è 4x4) e il cambio manuale a 6 rapporti è quello cui siamo abituati da sempre e gli innesti sono morbidi e precisi, non facendoci rimpiangere il cambio automatico che Nissan riserva su altre motorizzazioni. Ma questo è un benzina di piccola cilindrata ‒ 1.6 Euro 6 ‒ che consuma decisamente poco: 6,2 litri per fare 100 km nel misto. E che in autostrada dimostra di saper brillare: meno di 10 secondi per passare da 0 a 100 km/h.