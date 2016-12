Nissan X-Trail DIG-T, benzina per tutti

Un nuovo, super efficiente motore a benzina per rafforzare la famiglia di Nissan X-Trail , il crossover top di gamma della Casa nipponica. Si tratta del 1.6 DIG-T 163, un piccolo 4 cilindri turbo forte di ben 163 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima. Il downsizing della cilindrata ‒ appena 1.600 cc ‒ consente però al grande crossover di limitare i consumi medi di benzina ad appena 6,2 litri per 100 km , e di rientrare nello standard Euro 6 sulle emissioni.

Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 163 riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e di toccare i 200 orari di velocità, prestazioni non secondarie per un veicolo di questa mole, che a richiesta offre anche la terza fila di sedili e 7 posti a sedere. Un veicolo che conferma unʼottima capacità di carico e di traino rimorchi fino a 1.800 chilogrammi su pendenze del 12%. Completano la dotazione motoristica di questa versione la trazione anteriore, il cambio manuale a 6 marce e lo Start/Stop. Di serie cerchi da 17 pollici, ma optional anche da 19". Nuovo X-Trail 1.6 DIG-T è già disponibile in prevendita e a settembre sarà nelle concessionarie Nissan, in tutti gli allestimenti e anche nella versione a sette posti Acenta, Acenta Premium e Tekna.