29 marzo 2017 Nissan X-Trail 4Dogs, il Suv per gli amici a 4 zampe

Capita di vedere i nostri amici cani chiusi in angusti bagagliai auto, con tristi grate di separazione. Chiaro, chi costruisce unʼauto pensa prima di tutto ai passeggeri umani e le auto più vendute ‒ utilitarie e segmento B ‒ hanno spazi risicati. Per ospitare bene un amico a quattro zampe, magari di taglia grossa, serve un veicolo grande e spazioso, un monovolume o un Suv. Come Nissan X-Trail ad esempio, attorno al quale è nata la versione 4Dogs.

In pratica la macchina giusta per famiglie e animali, sviluppata da Nissan dopo una ricerca che ha coinvolto 1.300 proprietari di cani dellʼassociazione britannica “The Kennel Club”. Nissan X-Trail 4Dogs nasce dalla constatazione che il 90% di chi possiede un cane vorrebbe un veicolo che si presti anche ai bisogni del suo amico fedele. E così ecco che il grande vano bagagli del Suv giapponese (445 litri) può ospitare due cani ed è dotato di doccia con tubo flessibile, un soffiatore e una rampa dʼaccesso. Non solo, ma cʼè anche una telecamera bidirezionale, che permette al guidatore di tenere sottʼocchio il suo amico e stargli più vicino. Il bagagliaio ha anche un sistema di asciugatura integrato che diffonde aria calda in tutto il vano. Unʼoasi per cani, definisce questo bagagliaio la stessa Nissan.