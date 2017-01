Nissan X-Trail, 177 CV per trainare 2.000 chili!

Un motore che assicura grande erogazione di potenza e massima efficienza, lʼideale per lunghi viaggi, e unʼopportunità in più per la clientela rispetto allʼattuale 1.6 da 130 CV. Non solo, ma per la prima volta Nissan X-Trail è disponibile con la trazione a quattro ruote motrici e il cambio a variazione continua Xtronic insieme. Volendo cʼè sempre il cambio manuale a 6 marce, e per chi non volesse la trazione 4x4 cʼè una versione a trazione anteriore con cambio XTronic. Tante possibilità di scelta insomma, per un veicolo già di per sé versatile: è proposto con abitacolo a 5 o 7 posti e la capacità di traino massima è di 2.000 kg (la versione con cambio manuale), ideale per chi deve trainare roulotte, imbarcazioni e rimorchi.