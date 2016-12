Nissan Qashqai, il top di 163 CV

La gamma di Nissan Qashqai non si ferma mai. La best-seller Nissan si presenta con la nuova motorizzazione a benzina 1.6 Dig-T , di grande potenza e conforme allo standard Euro 6, che sfrutta una raffinata tecnologia di turbocompressione per potenziare le performance e abbattere i consumi. Forte di 163 CV di potenza e di una coppia di 240 Nm pronta già a 2.000 giri, questo motore si avvale del sistema Start/Stop.

Il risultato sta in prestazioni notevoli per un crossover: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 8,9 secondi e la velocità massima raggiunge i 200 orari. Eppure i consumi medi si attestano sui 5,8 litri per 100 km nel ciclo combinato (niente male per un motore turbo benzina) e le emissioni di CO2 sui 134 g/km, per i modelli con cerchi da 16 e 17 pollici. Appena qualche grammo in più "scaricano" nellʼambiente le versioni coi cerchi da 18 e 19 pollici. Nissan Qashqai 1.6 Dig-T 163 CV ha trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce. I prezzi di questa nuova versione turbo benzina partono da 22.740 euro. Altra novità nella gamma Qashqai è lʼaggiornamento allo standard Euro 6 delle motorizzazioni diesel 1.5 dCi e 1.6 dCi.