16 marzo 2018 08:00 Nissan punta su trazione elettrica e guida assistita Arrivano Qashqai ProPilot e nuovo Juke

Più che prodotti, sono i concetti che Nissan porta al Salone 2018 di Ginevra. Primo fra tutti il tema dell’elettrificazione, che non vuol dire soltanto mobilità elettrica, ma anche un sistema integrato che permette ai veicoli di dialogare con le reti di distribuzione dellʼenergia. Una rivoluzione, che ha il suo campione nella Leaf, che però non disdegna la compagnia, tanto che a Ginevra cʼè anche l’auto sportiva completamente elettrica che correrà questʼanno in Formula E.

Una mobilità da rivoluzionare Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Nissan Leaf è l’auto icona della visione Nissan Intelligent Mobility, che adesso si avvale di un altro partner: la società energetica E.ON. In Europa la nuova generazione di Leaf è già stata ordinata in oltre 19.000 unità, e la sua batteria da 40 kWh è adesso disponibile anche sul van e-NV200, che ne aumenta l’autonomia di marcia del 60%, senza pregiudicarne la capacità di carico. Ma la rivoluzione che ha in mente Nissan passa anche per altri concetti, come quello della guida assistita, ed è proprio di questi giorni la notizia del lancio sui mercati europei di Qashqai ProPilot, la versione che implementa questi dispositivi che vanno nella direzione della guida sicura, senza conducente.