Nissan Pathfinder, a caccia di emozioni

Possente sì, ma Nissan Pathfinder 2017 non manca di accogliere novità di stile importanti, come i gruppi ottici coi nuovi fendinebbia e le luci diurne a LED, mentre i retrovisori esterni integrano ora le frecce. I cerchi possono arrivare fino alla misura da 20 pollici. Finiture inedite caratterizzano gli interni, dove spicca un raffinato impianto audio Bose con 13 altoparlanti e il bel tetto panoramico sdoppiato. Il display centrale da 8 pollici permette di accedere ai servizi di NissanConnect, con riconoscimento vocale per i comandi audio e navigatore. Tra le dotazioni di sicurezza, spiccano la frenata dʼemergenza automatica, lʼIntelligent Cruise Control e la telecamera che visualizza a 360 gradi i dintorni del veicolo (Around View Monitor).