Nissan NP300 Navara, il pick-up crossover

10:00 - Al Salone di Francoforte, che inizia la prossima settimana, Nissan porta lʼultima evoluzione del suo pick-up Navara. Ma più che di evoluzione, bisogna parlare di trasformazione, perché il nuovo NP300 Navara fa sue tecnologie ed equipaggiamenti della gamma crossover di Nissan, Qashqai e X-Trail per intenderci. Un notevole salto di qualità, che conferma la leadership del marchio nipponico nel segmento dei pick-up.

Giusto per dare unʼidea, Nissan NP300 Navara propone i fari a LED, il Cruise Control, il sistema di sicurezza Around View Monitor che guarda a 360 gradi i dintorni del veicolo. E ancora il sistema di frenata dʼemergenza, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio, gli ausili per le partenze in salita e la marcia in discesa. Uno sguardo anche ai passeggeri, che possono contare su sedili posteriori più larghi e comodi, sul climatizzatore a due zone e sul sistema dʼinfotainment NissanConnect. Cose difficili da trovare su un pick-up, su un veicolo cioè progettato per il lavoro. E Nissan NP300 Navara vanta unʼeccezionale capacità di traino, fino a 3.500 kg di peso.

Per la versione Double Cab (cabinato doppio), Nissan ha ideato un inedito sistema di sospensioni posteriori a cinque link, che migliora sensibilmente il comfort di guida e la maneggevolezza del pick-up, riducendo inoltre di 20 chili il peso del precedente sistema a balestra. Il nuovo motore è il 2.3 dCi turbodiesel, declinato nei due livelli di potenza di 160 e 190 CV, ma soprattutto più efficiente del 24% quanto a consumi ed emissioni. Il pick-up è disponibile sia a due che a quattro ruote motrici e con cambio manuale a 6 marce o automatico a 7 rapporti. Veicolo di sicura affidabilità, ha la garanzia più alta del segmento: 5 anni o 160.000 km.