Nissan Micra, uomini e under 30 la sorpresa di mercato

Un terzo degli italiani che acquistano la nuova Nissan Micra sceglie la motorizzazione 3 cilindri 1.0 benzina aspirata da 71 CV . In Europa il dato scende a uno su cinque, ma resta il fatto che il moderno propulsore da un litro è apprezzato per la sua versatilità ed efficienza: consumi medi nel ciclo combinato di 4,6 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 103 grammi al chilometro.

Ma sono tanti gli aspetti che colpiscono della nuova compatta di segmento B della Casa nipponica. In Italia sono sempre più gli uomini che la comprano: rispetto al modello precedente, la percentuale maschile sale dal 35 al 44%, e i giovani under 30 dall’8 al 18%. Segno che il design più dinamico ha colpito un target di mercato differente rispetto a quello delle donne (che restano pur sempre la maggioranza della clientela). E ancora: in Italia il 47% delle vendite Micra ha riguardato le versioni top di gamma ‒ N-Connecta e Tekna ‒ e il 20% chiede l’esclusivo sistema audio BOSE Personal. Infine il 25% acquista il Safety Pack Plus, che somma una serie di dispositivi di sicurezza di categoria superiore.