Nissan Micra N-TEC, baby di lusso

Il punto di partenza della nuova Micra N-TEC è lʼallestimento Acenta, già di per sé ricco di equipaggiamenti, ma vi aggiunge poi dotazioni di serie superiori. Il look esterno è impreziosito dei cerchi in lega diamantati da 16 pollici, dai vetri oscurati e dalle finiture cromate sui fendinebbia anteriori. Di serie pure i sensori per lʼaccensione automatica dei tergicristalli quando piove e dei fari quando fa buio o si entra in galleria, il climatizzatore automatico, i sensori posteriori per le manovre di parcheggio. Contenuti degni della gamma crossover di Nissan. Allʼinterno spicca il volante sportivo in pelle con impunture blu e la consolle centrale con finitura nera lucida e dettagli cromati. I motori disponibili per Nissan Micra N-TEC sono il 1.2 benzina da 80 e il pari cilindrata da 98 CV, entrambi già Euro 6.