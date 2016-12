Nissan Micra, la generazione 5 è una rivoluzione

La Micra 5° generazione arriverà nelle concessionarie italiane a marzo ma è già possibile ordinarla . Il look è di quelli che colpiscono, catch-eye, molto dinamico, spigoli aggressivi che ricordano i nuovi modelli Infiniti e le 5 porte che camuffano molto bene lʼapertura delle portiere posteriori. Dieci i colori esterni di carrozzeria e tante personalizzazioni con gli interni, per oltre 100 possibili combinazioni. Tutto sommato, però, la vettura mantiene una certa pacatezza: le tre motorizzazioni disponibili sono a 3 cilindri turbo benzina di 900 cc da 90 CV e sempre 3 cilindri 1.0 aspirato da 73 CV , mentre a gasolio cʼè il 1.5 dCi da 90 CV . La derivazione Renault è evidente e tutti e tre i motori si pongono al vertice per efficienza.

Molto ricca la dotazione di bordo della piccola Nissan. Di serie su tutte le versioni cʼè lʼActive Trace Control, che agisce sui freni delle ruote interne ed esterne alla curva per aiutare lʼauto a mantenere la traiettoria impostata. E di serie è anche lʼActive Ride Control che attenua i movimenti sui dossi, come anche lʼassistente alle partenze in salita e la frenata dʼemergenza automatica (di serie su Tekna). È poi lʼunica vettura del segmento B a proporre il sistema di Avviso di cambio involontario di corsia, lʼAround View Monitor che guarda a 360 gradi i dintorni dellʼauto e la spia degli angoli ciechi. I raffinati impianti stereo sono sviluppati in collaborazione con Bose e includono due altoparlanti nel poggiatesta del guidatore. Nuova Nissan Micra costa a partire da 12.600 euro e arriva ai 17.700 euro della versione Tekna a gasolio.