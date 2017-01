4 gennaio 2017 10:40 Nissan Leaf, libertà al 100% elettrica Fuori porta di charme da Palestrina a Roma

Chi sostiene che le auto elettriche, quelle pure a trazione 100% elettrica, siano vantaggiose soltanto in città, dove si fanno pochi chilometri, non è aggiornato sulle ultime innovazioni in materia. Oggi le vetture elettriche hanno batterie di ultima generazione che assicurano ampie autonomie di marcia, percorrendo centinaia di chilometri. Come Nissan Leaf.

In queste immagini vediamo la più venduta auto elettrica del mondo ‒ la Leaf appunto ‒ in una gradevolissima gita fuoriporta dalla cittadina di Palestrina fino a Roma. Non cʼè alcun bisogno di ricaricare le batterie, né fermarsi se non per ammirare i monumenti e i frammenti di storia che la cittadina laziale offre ai visitatori. Di più, essendo al 100% elettrica e quindi a emissioni zero, Nissan Leaf non subisce neanche le limitazioni allʼaccesso nei centri storici e nei borghi antichi che, invece, le auto con motore termico hanno. E oltre a entrare liberamente nelle ZTL ‒ le zone a traffico limitato ‒ le auto elettriche beneficiano anche della sosta gratuita sulle strisce blu.