21 agosto 2015 Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Bollo gratis e costi di gestione più bassi

Nissan Leaf è lʼauto elettrica più venduta al mondo, 180 mila unità immatricolate. Stiamo parlando di autovetture al 100% elettriche, non ibride con motori termici che affiancano il propulsore elettrico e quindi sono più diffuse. Il problema per auto "all electric" è che spesso i loro movimenti sono limitati, per la mancanza di colonnine di ricarica, che inibiscono i guidatori dallʼallontanarsi più di tanto dallʼambito urbano di riferimento.

Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro 1 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 2 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 3 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 4 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 5 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 6 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 7 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 8 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 9 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 10 di 11 Da video Da video Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km 11 di 11 Da video Da video Nissan Leaf da Rieti a Roma con 4 euro Da Rieti a Roma e ritorno con Nissan Leaf. Spendendo solo 4 euro per fare 160 km leggi dopo slideshow

Nissan Italia, però, ha voluto dimostrare che Leaf è in grado di percorrere con tranquillità il tratto Rieti-Roma e ritorno senza problemi di batterie scariche. Un esercizio di affidabilità che vediamo in queste immagini, per dimostrare come la marcia elettrica, silenziosa ed ecologica, può mischiare gli ambiti urbano ed extraurbano senza il timore di restare appiedati. Il viaggio Rieti-Roma andata e ritorno è di circa 160 km e Nissan Leaf lʼha affrontato spendendo circa 4 euro. Con una vettura a gasolio ‒ col motore 1.5 dCi che usa Nissan ‒ ne sarebbero serviti 13 di euro. Un bel risparmio, che fa di Leaf la vettura ideale per lʼutilizzo quotidiano. Che gratifica anche per le sue emissioni nocive del tutto azzerate.