Nissan Juke-R 2.0, Extreme Crossover

Nissan Juke-R 2.0 è un modello speciale che celebra il quinto anniversario dal lancio di Juke e i recenti, nuovi investimenti in Inghilterra per continuare a produrre il crossover in Europa, dovʼè stato finora immatricolato in 600 mila unità. Il veicolo è stato significativamente modificato rispetto alla prima Juke-R: cʼè una nuova griglia anteriore, cosiddetta “Nissan V-motion”, inediti gruppi ottici a LED e retrovisori con frecce al LED integrate. Lʼampiezza delle prese d'aria nel paraurti anteriore è stata raddoppiata per velocizzare il raffreddamento del motore, viste le alte performance di cui il veicolo è capace. I paraurti sono al 100% in fibra di carbonio e gli alettoni posteriori sono costituiti da un unico pezzo in fibra di carbonio, materiale usato anche per i passaruota anteriori e posteriori e le minigonne laterali.