Nissan ha prodotto due milioni di Qashqai

Complimenti a Nissan Qashqai! Il crossover più amato dʼEuropa, best-seller del segmento C in Italia, ha raggiunto il traguardo delle due milioni di unità prodotte nel maxi-stabilimento inglese di Sunderland. Oltre Manica Nissan continua a macinare successi: un terzo delle auto prodotte ogni anno nel Regno Unito appartengono infatti al costruttore nipponico, che ha qui il più grande polo produttivo nel mondo. Vi ha investito 534 milioni di sterline e creato 11 mila posti di lavoro.

Il primo Qashqai uscì dalle linee di assemblaggio a dicembre 2006 e dopo soli 8 anni ha tagliato il prestigioso traguardo con quella che, oggi, è la seconda generazione del crossover. Nessun veicolo in Gran Bretagna ha raggiunto la soglia dei due milioni in un arco di tempo così breve. Ma la cosa sorprendente è che il mercato britannico è marginale per i volumi di vendita, perché è noto che nel Regno Unito si guida a destra e le auto che Nissan vi produce sono per la maggior parte con guida a sinistra. Lʼ85% dei modelli Qashqai prodotti è infatti destinato allʼesportazione verso 132 Paesi. La Linea 1 di Sunderland è attiva su tre turni 24 ore su 24, e assembla anche lʼauto elettrica Leaf, mentre le altre linee dellʼimpianto producono Juke e Note. Lʼesemplare numero due milioni di Qashqai ha colore di carrozzeria “Rosso Magnetico” ed è dotato di tutte le tecnologie di sicurezza Nissan Safety Shield.