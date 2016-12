Nissan, guida elettrica e autonoma

Partiamo dal prototipo avveniristico Concept IDS ‒ Intelligent Driving System ‒ che grazie alla batteria da 60 kWh riesce ad assicurare unʼautonomia di marcia di 550 km. E va da sola, nel senso che il guidatore può tenere le mani ben staccate dal volante, perché il sistema di sensori e radar consente a questʼauto la marcia in automatico , come già la Nissan Leaf vista qualche tempo fa sulle strade della California. Lʼobiettivo delle emissioni zero si accompagna così a quello degli incidenti zero. Una tecnologia fatta propria anche dal Qashqai Piloted Drive e che entro il 2020 Nissan spera di poter diffondere su vasta scala.

A Ginevra scopriamo anche le nuove "Premium Concept" dei crossover Qashqai e X-Trail, che presentano elementi distintivi come lʼimpiego della fibra di carbonio, i cerchi da 20 pollici, le griglie pronunciate e colori fascinosi come il bianco e nero a contrasto col raffinato rame dorato. Gli interni utilizzano rivestimenti in soffice Nappa bianca, mentre i dettagli sono cromati nero satinato e nero lucido sul volante e sulla leva del cambio. Su X-Trail Premium Concept ci sono il cofano e il tetto in fibra di carbonio nero notte, che spicca sul bianco del resto della carrozzeria. La tappezzeria degli interni è in raffinata pelle, con uno schema cromatico che va dal nero al bronzo, mentre su cruscotto e portiere spiccano finiture cromate nero satinato e in fibra di carbonio nero.