Nissan “griffa” la metro Garibaldi a Milano

Una scelta non casuale, perché la nuova linea lilla è quella con la più elevata automazione della rete milanese , con i treni senza macchinisti. E poi la stazione Garibaldi è uno dei simboli della Milano più moderna, polo centrale tra la nuova sede della regione Lombardia, lo splendido quartiere dei Giardini di Porta Nuova, dove cʼè il Bosco Verticale eletto grattacielo più bello del mondo, e alle spalle via dʼaccesso a Corso Como e alle strade della movida milanese più ricercata. La fermata ‒ vale a dire 1.000 metri quadrati ‒ è stata interamente brandizzata Nissan , sono stati installati un maxischermo interattivo (con sound shower) e un grande ledwall di 70 metri quadrati composto da ben 170 pannelli. Schermi pensati anche in funzione della prossima finale di Champions League, che si terrà il 26 maggio proprio a Milano e di cui Nissan è Main Sponsor.

Una scelta di marketing innovativa, come del resto innovative sono tutte le strategie di Nissan. Per dirla con le parole di Bruno Mattucci, numero uno di Nissan Italia: "mettere in discussione quello che esiste per inventare qualcosa di completamente nuovo”. Fu così per il lancio della prima Micra, che aveva di serie il servosterzo, lʼaria condizionata e altri accessori che nessuna utilitaria prima aveva, e per Qashqai quando stravolse il segmento C e introdusse i crossover nella guida di tutti i giorni. Il futuro si chiama "trazione elettrica” e "guida automatizzata", con la best-seller Leaf e le altre che paiono così in sintonia con la gestione interamente elettrica della linea M5 di Milano. E nel muro interattivo della fermata Garibaldi FS Nissan è possibile, tramite codice QR, richiedere un test drive di un modello Nissan.