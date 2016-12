Nissan e Infiniti, sorprese al Mondial

09:30 - Prima ancora che su strada, la dinamicità Nissan nasce in una stanza chiusa. I vertici della Casa giapponese, che con Renault forma il quinto colosso mondiale, si sono posti l’obiettivo di diventare entro il 2016 il primo marchio asiatico in Europa. Per farlo hanno lanciato 12 nuovi modelli negli ultimi 12 mesi, hanno una gamma ampia di vetture ibride elettriche e il solo impianto britannico di Sunderland sforna mezzo milione di veicoli l’anno. Risultato: se nel 2013 Nissan ha venduto 664 mila auto in Europa, nel 2014 chiuderà a quota 780 mila.

Al Salone di Parigi la presenza Nissan – e del brand controllato Infiniti – è però all’insegna dell’alto di gamma, sia per sportività che per eleganza. Perché è con i modelli più prestigiosi che si rafforzano le vendite nei segmenti piccoli e medi. La gamma Nismo di vetture super prestazionali verrà ampliata, con la Juke Nismo RS in rampa di lancio nelle concessionarie europee, a gennaio in vendita in Italia. Qualche mese dopo vedremo la Pulsar Nismo, la versione più potente della nuova compatta 5 porte di segmento C appena lanciata. Sempre per Pulsar è in arrivo una nuova motorizzazione turbo benzina a iniezione diretta di soli 1,6 litri ma ben 190 CV di potenza.

Qualità quasi scontata quella che Infiniti espone a Parigi. Innanzitutto le berline, con un restyling importante per la Q70 e il debutto dell’ammiraglia Q80 Inspiration. Maestosa, lussuosa, iper-tecnologica, la Q80 prevede sistemi di guida autonoma e sistemi di propulsione ibrida. Il design è però audace rispetto alle rivali di segmento e forse questo rappresenterà una carta in più da giocare. Altra novità è la QX70S, la versione più esclusiva del grande Suv, che si caratterizza per le elegantissime finiture scure che appaiono sulla griglia, i profili dei fari antinebbia, le prese d’aria laterali, le soglie laterali e il porta-targa posteriore. I cerchi in lega da 21 pollici sfoggiano una finitura nera che ben si abbina al nero delle barre sul tetto e delle cover dei retrovisori esterni.