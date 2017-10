27 ottobre 2017 09:40 Nissan, dalla nuova Leaf alla Formula E Passando per il crossover elettrico IMx

Nissan dimostra di essere il più concreto dei costruttori giapponesi presenti al Salone di Tokyo. Tra modelli futuribili fatti più per sognare che per essere guidati, prototipi a idrogeno e autorobot, ci sono anche vetture “attuali”, modernissime come la Leaf di seconda generazione che vedremo regolarmente su strada. Leaf II che arriverà in Italia a inizio 2018.

La prima news che arriva da Tokyo è però quella che vedrà Nissan come primo costruttore nipponico a entrare nella Formula E. Lo farà dalla stagione 2018-19, quando uscirà di scena Renault, dominatrice delle prime tre edizioni e che con Nissan forma una consolidata Alleanza industriale. La seconda notizia riguarda gli ingenti investimenti nel campo della guida autonoma, la “Nissan Intelligent Mobility” che rappresenta la roadmap tecnologica della Casa e che mira a ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. La tecnologia V2G (vehicle-to-grid), ad esempio, consente la ricarica bidirezionale e scambia energia in rete tra i veicoli elettrici, la casa, i luoghi di lavoro.

Il prototipo che incarna questa visione di Nissan è il crossover IMx, a guida interamente elettrica e con autonomia di marcia di oltre 600 km. A presentarlo al Tokyo Motor Show è stato Daniele Schillaci, italianissimo Direttore globale per i veicoli elettrici e Vice presidente esecutivo per le vendite e il marketing di Nissan. Oltre allʼapproccio tecnologico, Nissan coltiva però anche il lato più sportivo e annuncia la creazione di versioni Nismo per la Leaf e il nuovo monovolume Serena.