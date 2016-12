Nissan dà spettacolo al Motor Show

09:30 - Innovazione ed emozione. La presenza Nissan al 39° Motor Show di Bologna è a 360 gradi. Cʼè lʼinnovazione delle auto elettriche, settore in cui Nissan è leader, e cʼè lʼemozione della sportività dei modelli più performanti e della gamma Nismo. Ci sono i taxi elettrici a Roma (due Leaf) e il progetto Easy per favorire la mobilità sostenibile a livello globale, e cʼè nellʼarea test una strepitosa Juke RS che arriverà nelle concessionarie italiane a gennaio e qui messa alla frusta da Vitantonio Liuzzi.

Per Nissan Italia, il Motor Show 2014 (che domenica 14 dicembre vive la sua ultima giornata) è unʼoccasione importante di incontro col pubblico italiano, al quale ha voluto proporre unʼesperienza coinvolgente, piuttosto che una piatta esposizione di vetture nuove ferme sotto lo stand. Ha coltivato il lato dellʼintrattenimento, dando spettacolo al padiglione 25 coi suoi piloti e lasciando a tanti la possibilità di provare le sue vetture. Anche sotto il profilo tecnologico, perché lʼaccento è stato messo anche sui rivoluzionari dispositivi di sicurezza Nissan, dal sistema di telecamere grandangolari Around View Monitor al pacchetto Nissan Safety Shield che protegge la vettura preallertando i vari ausili in caso di rischio incidente. Soluzioni implementate sulla Pulsar Nismo Concept, ma già disponibili sugli altri modelli della Casa giapponese.

Tra le “belve” Nissan presenti al Motor Show, ecco una carrellata dei modelli più rappresentativi. La GT-R Model Year 2014 e la GT­R Nismo, questʼultima equipaggiata col mostruoso V6 biturbo benzina di 3,8 litri di cilindrata e 600 CV di potenza. Nuovo Model Year 2015 per la 370Z, la coupé e cabrio proposta con abitacolo a due posti e la trazione posteriore, che introduce i cerchi da 18 pollici, i nuovi sedili sportivi e sospensioni e ammortizzatori di nuova taratura. Il motore resta il V6 3.7 da 328 CV e il cambio può essere o il manuale a 6 marce o lʼautomatico a 6 rapporti. Rinnovata anche la 370Z Nismo, che ha nuovi paraurti e spoiler, cerchi in lega da 19 pollici, sedili sportivi Recaro, per un motore V6 3.7 da 344 CV con inedito sistema a doppio scarico. Proposta soltanto col cambio manuale a 6 marce, stacca uno 0-100 km/h in 5,2 secondi.

Vitantonio Liuzzi ci ha poi fatto conoscere la nuova Juke Nismo RS e i brividi sono cresciuti al solo pensiero che il baby Suv Nissan sarà presto disponibile sul mercato italiano. Monta un motore 1.6 da 218 CV e coppia massima di 280 Nm, con trazione anteriore e differenziale meccanico autobloccante sullʼavantreno. Ma la Juke Nismo RS è anche disponibile con la trazione integrale e in questo caso sfrutta il cambio a variazione continua Xtronic e il sistema Torque Vectoring per lʼottimizzazione della coppia.