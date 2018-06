Nissan Brain-to-Vehicle, la tecnologia che legge il pensiero

Si chiama Pitch-R ed è il robot inventato da Nissan per soddisfare ovunque e in ogni modo la nostra passione per il calcio. Lʼoccasione per svelarlo è stata la finale di Kiev della Champions League 2018 , evento di cui Nissan è da 4 anni sponsor e lo sarà almeno fino al 2021. Il presupposto di Pitch-R è però la tecnologia e quei sistemi evoluti che guardano alla guida autonoma.

La tecnologia si chiama Nissan Brain-to-Vehicle ed è in pratica lʼevoluzione dei sistemi di assistenza alla guida ProPilot, che già conosciamo sul Suv best-seller Qashqai. Come suggerisce il nome, la tecnologia Nissan è in grado di leggere e interpretare le onde cerebrali del guidatore, per prevedere quali azioni intenda compiere. Ad esempio, se rileva che il guidatore sta per frenare o curvare, Nissan Brain-to-Vehicle permette al veicolo di iniziare lʼazione tra i due e i cinque decimi di secondo prima. E il tempo, si sa, è fondamentale per evitare o ridurre i rischi di un incidente stradale.