Nissan 370Z Heritage Edition, evergreen sportiva

Esposta nei giorni scorsi al Salone internazionale di New York, la Nissan 370Z Heritage Edition sarà a listino in Nord America tra qualche settimana, ma la speranza è di vederla presto anche in Europa. Dopo lʼesperienza Datsun (e il successo della vettura), Nissan si riappropriò della 370Z, e lʼauto rappresenta oggi il simbolo della sportività “made in Japan”. Da una sua costola è nata la GT-R e Nissan ha deciso di organizzare la divisione sportiva Nismo. La nuova Nissan 370Z Heritage Edition monta il motore 6 cilindri di 3,7 litri di cilindrata, capace di sviluppare 332 CV di potenza. È proposta sia col cambio manuale a 6 marce di tipo sportivo che con lʼautomatico a 7 rapporti e ha unʼaerodinamica molto curata. Due i colori di carrozzeria ‒ giallo o nero ‒ e tanti dettagli di stile speciali, sia esterni che interni, con rivestimenti interni gialli e grafiche esclusive.