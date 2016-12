Nismo RS, Nissan Juke diventa cattivo

09:00 - Non lasciatevi ingannare, lo sguardo “dolce” di Nissan Juke ‒ dato da quei grandi occhioni tondi davanti ‒ nasconde lʼindole più “cattiva” tra i Suv di piccola taglia oggi sul mercato. La nuova versione Nismo RS del crossover dʼingresso alla gamma Nissan è infatti forte di 218 CV di potenza, e le performance guardano niente popoʼ di meno che alle superlative versioni Nismo RS di 370Z e GT-R, le coupé di casa Nissan.

Nuovo Juke Nismo RS ha una personalità ben definita anche dal punto di vista estetico. I paraurti anteriori e posteriori sono ribassati, i parafanghi più ampi, ci sono le minigonne sottoporta, lo spoiler posteriore e i cerchi in lega da 18 pollici, per finire con le pinze dei freni rosse. Dettagli di stile sono anche le calotte color rosso dei retrovisori esterni e le luci diurne a LED. La dotazione interna si fa notare per i sedili sportivi ad alto contenimento firmati Recaro. Dal punto di vista tecnico, le novità principali di questa serie speciale consistono nella scocca rinforzata e nei freni di dimensione maggiorata, con diametro dei dischi anteriori di 320 millimetri. Tre i colori di carrozzeria: Bianco Perla, Nero Metallico e Grigio Argento.

Il motore della Nissan Juke Nismo RS è il 1.6 turbo benzina da 218 CV di potenza, con una coppia massima di 280 Nm che supera di ben 30 Nm quella della versione Nismo. Il piccolo Suv giapponese è disponibile sia con la trazione posteriore, in questo caso col differenziale meccanico autobloccante, che con la trazione integrale e il cambio a variazione continua Xtronic (in questo caso anche con levette al volante). I prezzi partono da 30.000 Euro tondi tondi per la versione a due ruote motrici, la 4x4 Xtronic costa 33.500 euro.