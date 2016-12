Mourinho, guida estrema con la Jaguar F-Pace

Cosa starà facendo José Mourinho dopo lʼesonero dal Chelsea? Il tempo libero non gli manca in attesa della prossima panchina (a proposito, pare proprio che il Manchester United sia pronto ad abbracciarlo), e lo Special One non se ne sta certo con le mani in mano. Anzi, le tiene ben strette attorno a un volante, quello di Jaguar F-Pace, il primo Suv della Casa britannica.