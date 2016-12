24 maggio 2016 11:00 Zero S e Zero FXS, piacere elettrico Per guidare le moto basta la patente A1 o B

Cresce la voglia di guidare a emissioni zero, con la trazione elettrica, e anche le due ruote non fanno eccezione. Addirittura poi, se il piacere di guida non ne risente, anzi, e se due belle naked e motard come le Zero S e Zero FXS possono essere guidate soltanto con la patente B per auto o con quella A1 per motocicli.

Lʼoccasione da prendere al volo la offre lʼazienda americana Zero Motorcycle, che da un decennio segue la strada della trazione elettrica sulle sue belle motociclette. I nuovi modelli Zero S e FXS montano un motore da 11 kiloWatt di potenza (fanno 15 CV circa) e una pazzesca coppia massima di 92 Nm sulla prima e 95 Nm sulla seconda, dimostrando come le moto elettriche siano in grado di garantire valori prestazionali impressionanti. Sì perché quella coppia è disponibile fin dallʼaccensione della moto, senza bisogno di scaldare il motore, ed è omogenea a tutti i regimi. Con gli stessi livelli di potenza, una moto tradizionale con motore termico non riuscirebbe a sviluppare più di 15 Nm di coppia. Quel che conta nelle moto elettriche è infatti non la potenza massima, ma la “potenza continua”, cioè quella mantenuta in determinate condizioni di marcia.