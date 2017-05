2 maggio 2017 08:10 YS125, la moto per entrare nellʼuniverso Yamaha Una moto giovane e moderna da 2.800 euro

Chi lo dice che la moto debba pesare per forza sulle tasche delle famiglie? Si dice che le tasse, il ricovero del mezzo, il suo mantenimento incidano sul budget di famiglia, più del prezzo stesso, e quindi anche di malavoglia ci si può glissare sopra… Peccato! Anche perché in realtà sul mercato ci sono proposte belle, convenienti, economiche. Come la nuova Yamaha YS125.

Facile da guidare, con una comoda posizione di guida eretta e ruote da 18 pollici, la nuova Yamaha YS125 sʼispira alla storica YBR125 (150 mila unità vendute in Europa) e si pone come moto entry level della gamma Urban Mobility della Casa di Iwata. Prima di tutto, la nuova ottavo di litro può essere guidata con la sola patente B, e già questo evita di dover passare dalla scuola guida per conseguire una delle nuove patenti per motocicli. Poi è leggera, ha dimensioni compatte e il motore Euro 4 è dotato di un nuovo cilindro a corsa lunga (57,9 mm). Lʼavviamento è elettrico ma per ogni occorrenza è presente anche il pedale di avviamento. Insomma una moto perfetta per chi vuole passare dai 50 cc alla categoria superiore delle 125.