Yamaha YZF-R6, piccola disinibita

Leggera, agile e veloce, la YZF-R6 2017 si presenta con una nuova carena a basso coefficiente di penetrazione , un nuovo cupolino e la presa per lʼimmissione dellʼaria ora in posizione centrale. Il doppio faro a LED incassato si accoppia con le frecce a LED integrate nei retrovisori e con le luci di posizione affusolate, che donano un look felino al design del frontale. Il rinnovato codone in stile YZF-R1 rafforza lʼimmagine racing della moto, mentre lʼefficienza aerodinamica è stata migliorata dellʼ8% . Il nuovo telaietto posteriore è in magnesio, mentre il serbatoio è in alluminio, a favorire la leggerezza della moto.

La ciclistica della R6 utilizza lʼelettronica e le più evolute tecnologie derivate dalla YZF-R1. Il nuovo cambio elettronico Quick Shift System consente cambiate super veloci, mentre lʼinnovativo controllo della trazione è tarato in base a 6 livelli e allʼoccorrenza è disinseribile. La nuova forcella monta steli maggiorati da 43 mm (41 mm prima), per offrire una sensazione di maggiore stabilità, in particolare in frenata e in curva. Sia la forcella che il monoammortizatore posteriore sono Kayaba e offrono una serie completa di regolazioni per consentire al pilota la messa a punto in base al suo stile di guida.