Yamaha YZF-R3, la sportiva giovane

Le imprese di Valentino Rossi e del ritrovato Jorge Lorenzo rianimano la passione dei giovani per Yamaha, cresciuti nel mito della R1. Adesso però, cʼè per loro lʼoccasione di guidare una vera, piccola ma adrenalinica sorellina della superbike: la Yamaha YZF-R3 , che col suo motore bicilindrico di 321 cc può essere guidata col patentino A2 . Una moto perfetta dunque per "iniziarsi" alla sportività delle Yamaha R-Series .

Vista allʼEicma dello scorso novembre, la nuova YZF-R3 è una sportiva sincera, leggera e agile, il cui peso totale non arriva ai 170 chili. Il look è "cattivo” come ci si aspetta: profilo muscoloso e doppio faro anteriore con look aggressivo. La combinazione tra la carena aerodinamica e i cerchi in alluminio leggeri è rinforzata dal look muscoloso del forcellone da 41 mm di diametro. Lʼinterasse corto (1.380 mm) e altezza della sella contenuta in soli 780 mm aiutano ad acquisire la dovuta confidenza. Il rapporto forcellone/interasse è praticamente lo stesso della YZF-R1, il cui "mille" pure sfodera 200 CV! Il motore della Yamaha YZF-R3 è bicilindrico 4 tempi e 4 valvole, che sviluppa 42 CV di potenza a 10.750 giri al minuto, un livello insolito per la categoria. Disponibile in questi giorni negli showroom Yamaha, la YZF-R3 costa 5.390 euro.