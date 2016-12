Yamaha YZF-R3, il sogno giovane

Nella gamma delle Yamaha R-Series la YZF-R3 rappresenta la virtù del “giusto mezzo”, perfetta via di mezzo tra la superbike guidata da Valentino Rossi e Jorge Lorenzo e lʼottavo di litro YZF-R125. Il look è “cattivo” come ci si aspetta: la combinazione tra la carena aerodinamica e i cerchi in alluminio leggeri è rinforzata dal look muscoloso del forcellone da 41 mm di diametro. La sportiva 300 nipponica adotta un inedito telaio tubolare in acciaio, sviluppato con l'impiego delle più recenti tecnologie di analisi strutturale. Lʼinterasse corto (1.380 mm) e altezza della sella contenuta in soli 780 mm aiutano ad acquisire la dovuta confidenza.